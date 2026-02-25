PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Alsenz (Donnersbergkreis) - Einbruch in Solarpark: hoher Schaden durch Kupferdiebstahl

Alsenz (ots)

In der Nacht vom 28.01.26 auf den 29.01.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter mehrere tausend Meter Kupferkabel aus einem Solarpark in Alsenz, nahe der Einkaufsmärkte. An der Tatörtlichkeit konnten keinerlei Spuren festgestellt werden. Der entstandene Schaden wird auf einen hohen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |kup

Erstellt:

Kupferschmidt, Polizeikommissar

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Rockenhausen
Telefon: 0631 369-14699
E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de
Internet: http://www.polizei.rlp.de/pi.rockenhausen

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell

