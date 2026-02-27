Polizeiinspektion Rockenhausen

POL-PIROK: Diebstahl aus PKW: Unbekannte Täter gehen in Gehrweiler mehrere PKW an

Gehrweiler (Donnersbergkreis) (ots)

In der Nach vom 26. Februar auf den 27. Februar 2026 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu mehreren PKW im Ortsbereich von Gehrweiler.

Bislang sind der Polizei Rockenhausen drei Taten bekannt, bei denen sich die Täter Zugang zu unverschlossenen Fahrzeugen Am Dietzelberg, Eckstraße und in der Ortsstraße verschafften.

Der Gesamtschaden liegt bei einem mittleren zweistelligen Betrag. Entwendet wurden unter anderem eine Debit-Karte, mit welcher im unmittelbaren Anschluss an die Tat Zahlungen (vermutlich an einem Zigarettenautomat) durchgeführt wurden.

Aufgrund von Videoaufzeichnen geht die Polizei Rockenhausen derzeit von mindestens zwei Tätern aus. Ein Täter trug weiße, der andere Täter schwarze Kleidung. Beide Personen hatten Kapuzenpullis an.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 0631 / 369-14699. |dsi

Original-Content von: Polizeiinspektion Rockenhausen, übermittelt durch news aktuell