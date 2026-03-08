Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 06.03.2026 - 08.03.2026

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Lüneburg - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Freitagnachmittag, gegen 15:10 Uhr, wird durch eine Funkstreifenwagenbesatzung ein 18-jähriger auf einem E-Scooter in der Gneisenaustraße kontrolliert. Bei dem 18-jährigen wird im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Außerdem besteht für den E-Scooter kein Versicherungsschutz. Es wird eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt wird untersagt und aufgefundenes Betäubungsmittel wird sichergestellt.

Lüneburg - Trickdiebstahl auf der Straße

Zwei unbekannte Täter (männlich und weiblich) fragen die 85-jährige Geschädigte in der Lübecker Straße nach dem Weg zum Supermarkt. Während des Gesprächs legen die Täter der 85-Jährigen immer wieder Goldschmuck an, küssen ihre Hände und sprechen von einer Notsituation von Familienangehörigen. Im Nachhinein stellt die Geschädigte das Fehlen ihrer zwei Goldhalsketten fest.

Westergellersen - 2 Verkehrsunfälle mit je einer schwerverletzten Person

Am Freitagabend, gegen 20:40 Uhr, kommt ein 49-jähriger Mann auf der L216, kurz vor Westergellersen mit seinem Pkw aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Die Freiwillige Feuerwehr befreit den Mann aus dem Fahrzeug. Er wird anschließend schwerverletzt ins Krankenhaus verbracht.

Auf derselben Strecke kam es am Samstagabend gegen 19:08 Uhr zu einem weiteren schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Lüneburger kam mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrt von Westergellersen nach Kirchgellersen nach links von der Fahrbahn ab. Er wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Freiwillige Feuerwehr befreit werden. Auch er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Lüneburg - Sachbeschädigung an Pkw

In der Nacht von Freitag auf Samstag tritt ein 21-jähriger Täter gegen einen geparkten Pkw in der Straße Im Wendischen Dorfe. Dadurch wird der Kotflügel eingedellt. Einem zuvor bereits ausgesprochenen Platzverweis ist der Täter nicht nachgekommen. Aufgrund dessen wird er in Gewahrsam genommen.

Lüneburg - Mehrere Geldbörsendiebstähle in Lebensmittelgeschäften

Eine unbekannte Person entwendet Samstagvormittag, gegen 09:30 Uhr, aus der am Einkaufswagen hängenden Handtasche der lebensälteren Geschädigten ihre Geldbörse mit Bargeld und EC-Karte. Die Geschädigte bemerkt das Fehlen der Geldbörse, als sie an der Kasse des Lebensmittelgeschäftes in der Wulf-Werum-Straße, bezahlen möchte.

Ebenfalls in einem Lebensmittelgeschäft, Auf dem Schmaarkamp, entwendet eine unbekannte Person am Samstagvormittag, gegen 10 Uhr, aus dem Rollator einer blinden lebensälteren Geschädigten ihre Geldbörse, samt Bargeld, Personaldokumenten und EC-Karte.

Lüneburg - Spinte aufgebrochen

Im SaLü wurden von einem amtsbekannten 47-jährigen Lüneburger insgesamt sieben Spinte aufgebrochen und diverses Diebesgut entwendet. Durch Videoaufzeichnungen und intensive Ermittlungen konnte bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann Diebesgut aus dem SaLü aufgefunden werden. Die Polizei rät dringend dazu Wertgegenstände in den dafür vorgesehenen Wertschließfächern im Badebereich zu einzuschließen.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Zweimaliges Fahren unter dem Einfluss von Alkohol In der Freitagnacht wurde ein 39-jähriger Hamburger fahrend auf einem E-Scooter ohne erforderlichen Versicherungsschutz festgestellt und kontrolliert. Tests ergaben, dass der Hamburger unter dem Einfluss von THC sowie Alkohol stand. Seinen Unmut über die anstehende Blutentnahme zeigte der Herr durch verbale Entgleisungen ggü. den handelnden Polizeibeamten. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Auch in der Samstagnacht wurde in Hitzacker ein Pkw kontrolliert. Die 71-jährige Fahrzeugführerin stand unter dem Einfluss von Alkohol. Eine Blutentnahme fand statt, die Weiterfahrt wurde ihr untersagt.

Dannenberg - Schlägerei entpuppt sich als Sturzgeschehen Am späten Samstagabend kam es im Rahmen einer Feierei zu einem Irrtum. Zwei Partygäste verloren in Folge ihrer Alkoholisierung das Gleichgewicht, versuchten sich gegenseitig zu stützen und fielen dabei gemeinsam zu Boden. Durch weitere Anwesende wurde die Situation fälschlich als Schlägerei gewertet und die Polizei alarmiert. Diese konnte das Missverständnis aufklären.

Landkreis Uelzen

06.03.2026, vormittags, bei 29582 Hanstedt Ein 17-jähriger Jugendlicher befährt mit seinem Kleinkraftrad mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h auf der L 250 im Bereich Hanstedt mit etwa 65 km/h. Das KKR wird sichergestellt und gegen den Fahrzeugführer wird ein Strafverfahren wegen Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis eingeleitet.

