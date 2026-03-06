Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pedelec- & E-Bike-Kurse für Seniorinnen und Senioren (Zielgruppe Ü65) ++ neue Kurse von Verkehrswacht und Polizei ++ Anmeldung erforderlich ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Mittlerweile ist jedes zweite verkaufte Fahrrad in Deutschland ein Fahrrad mit Elektroantrieb. E-Bike oder Pedelec fahren macht Spaß und bietet viele Vorteile. Pedelecs sind ein normales Bild im Straßenverkehr und sie finden natürlich auch Ihren Weg in die Unfallstatistiken. Ältere Pedelec-Nutzer haben bei Unfällen eine höhere Wahrscheinlichkeit für Verletzungen.

Mit dem Programm wollen wir die Zielgruppe der Ü-65jährigen ansprechen. Aufbauend auf das Programm der Landesverkehrswacht Niedersachsen führen die Polizei Lüneburg, der ADFC Lüneburg und die Verkehrswacht auch in 2024 wieder Kurse in Lüneburg durch. Die Teilnahme ist kostenfrei, es wird um eine Spende für die Verkehrswacht Lüneburg gebeten.

Die halbtägigen Kurse bestehen aus einen Theorie- und einem Praxisteil. Insgesamt soll den Teilnehmern vermittelt werden, was die Risiken sind, wie man sie vermeiden kann und wie man besser Pedelec fährt.

Das Seminar fängt jeweils um 10:00 Uhr an. Die Gruppenstärke ist auf jeweils 10 Teilnehmer begrenzt. Die Theorie findet in einem Seminarraum statt und es wird u.a. auf neue und alte Verkehrsregeln hingewiesen. Die Sicherheit des Radfahrens soll hier der Schwerpunkt sein. Wichtig ist uns der Austausch und der Dialog mit den Teilnehmenden. Auf einem nahegelegenen Übungsplatz üben die Teilnehmenden mit ihren eigenen Pedelecs/E-Bikes. Schwerpunkte sind hier das Handling, richtiges Bremsen, Perfektionierung des Gleichgewichts und mehr. Uns ist wichtig, dass es allen Teilnehmern Spaß macht.

Anmeldungen laufen ausschließlich über die E-Mail-Adresse verkehrswacht.lg.kassenwart@gmail.com

Termine:

21.04.

08.05. 16.05. 29.05. 10.06. 20.06.

Genaue Details und der genaue Treffpunkt werden nach der Interessenbekundung per Mail mitgeteilt.

Weitere Infos auch unter

https://www.landesverkehrswacht.de/verkehrswacht-lueneburg-ev/e-bike-kurse-fuer-ue65/

