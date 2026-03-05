Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ E-Bike/Pedelec-Fahrer überholt waghalsig und touchiert E-Bike-Fahrer - schwere Augenverletzung nach Sturz - Verursacher haut ab ++ "angebliche Handwerker" lassen Schmuck mitgehen ++

Lüneburg (ots)

Presse - 05.03.2026

Lüneburg

Lüneburg/Adendorf - E-Bike/Pedelec-Fahrer überholt waghalsig und touchiert E-Bike-Fahrer - schwere Augenverletzung nach Sturz - Verursacher haut ab - Polizei ermittelt mit Nachdruck und sucht weitere Zeugen

Schwere Augenverletzungen erlitt ein 59 Jahre alte E-Bike-Fahrer in den Morgenstunden des 05.03.26 auf dem Radweg parallel der Bockelmannstraße in Fahrtrichtung Lüneburg. Ein junger Mann mit einem E-Bike/Pedelec hatte in schneller Geschwindigkeit gegen 07:40 Uhr mehrere Zweiradfahrer überholt und touchierte bei einem waghalsigen Überholmanöver den Lenker des E-Bikes des 59-Jährigen. Dieser stürzte und erlitt u.a. eine schwere Augenverletzung, so dass er mit einem Rettungswagen in eine Augenklinik nach Hamburg gebracht werden musste

Der Verursacher setzte seine Fahrt direkt fort und reagierte auch nicht auf unmittelbare Rufe u.a. von weiteren Zeugen. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht. Der Mann wird wie folgt beschrieben: männlich, ca 250 Jahre alt, normale Statur, ca. 180cm groß, eher hellere Jacke, vermutlich Mütze getragen, unter der ggf. dunkelblonde Haare hervorschauten Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "angebliche Handwerker" lassen Schmuck mitgehen - Polizei mahnt

"Angebliche Handwerker" bzw. Monteure trieben im Verlauf des 04.03.26 ihr Unwesen, so dass die Polizei ermittelt und mahnt. Zwei Unbekannte in dunkler Kleidung klingelten in den Mittagsstunden des 04.03.26 an der Haustür einer Seniorin in der Thorner Straße. Unter dem Vorwand Arbeiten an den Wasserhähnen/ -leitungen durchführen zu müssen, ließ die Frau die Männer gegen 11:30 Uhr in die Wohnung. Als diese nach verschiedenen Handgriffen Geld ausgezahlt bekommen wollten, forderte die Seniorin die Männer auf, die Wohnung zu verlassen.

Erst am Nachmittag bemerkte die Frau, dass diverser Schmuck im Wert von mehr als 2.500 Euro aus der Wohnung fehlte. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Parallel mahnen die Ermittler:

"Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Holen Sie sich von Nachbarn Hilfe. Überprüfen Sie die Anliegen von angeblichen Handwerkern und verständigen Sie in Zweifelsfällen die Polizei."

Lüneburg - nach Streit mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Zu einer Körperverletzung im Umfeld einer Gaststätte am Stint kam es in den Nachtstunden zum 05.03.26 in der Ilmenaustraße. Ein 19-Jähriger war in einem Pub mit einem anderen Mann in Streit geraten. Im Außenbereich schlug dann der Unbekannte unvermittelt gegen 02:20 Uhr dem 19 Jahre alten Lüneburger mit der Faust ins Gesicht, so dass dieser gegen einen Metallzaun stürzte und sich verletzte. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Geldbörse beim Einkauf gestohlen

Die Geldbörse einer 69-Jährigen stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 04.03.26 in den Räumlichkeiten eines Discounters in der Willy-Brandt-Straße. Dabei griffen die Täter gegen 16:45 Uhr unbemerkt in die Jacke der Seniorin und verschwanden mit der Börse. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - E-Scooter ohne Versicherungsschutz - Polizei leitet Strafverfahren ein ... und erinnert an den Beginn des neuen Versicherungsjahres zum 01.03.2026 (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

"Schwarz statt grün" heißt es für das aktuell Versicherungsjahr 2026. Dieses hatten zwei 27 und 14 Jahre alte E-Scooter-Fahrer auch drei Tage später noch nicht beherzigt, so dass die Polizei Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz einleiten musste. Streifenwagenbesatzungen hatte die beiden Lüneburger in den Morgenstunden des 03.03. in der Bockelmannstraße bzw. Am Domänenhof fahrend angetroffen.

Die Polizei möchte keine Strafverfahren einleiten; möchte das die entsprechenden Verkehrsteilnehmer auch bei einem Unfall pflichtversichert sind und ... weist in diesem Zusammenhang nochmals auf den Beginn des neuen Versicherungsjahres zum 01.03.2026 für diverse Fahrzeuge hin (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - gefüllter Einkaufswagen - Mann entwendet Nahrungsmittel

Mit einem befüllten Einkaufswagen verließ am 04.03.2026 gegen 16:30 Uhr ein Mann einen Supermarkt in der Dannenberger Straße, ohne die Ware zu bezahlen. Zu der entwendeten Ware gehörten Nahrungsmittel, Kaffee und Dosenbier im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Der Dieb ließ den gefüllten Einkaufswagen auf dem Parkplatz stehen und flüchtete fußläufig zu einer naheliegenden Tankstelle. Er soll schwarz-graue Haare gehabt haben und trug dunkle Kleidung. Kurze Zeit zuvor war es in Roche zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt gekommen. Ein möglicher Zusammenhang der Taten wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Motorrollerfahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Um 18:30 Uhr kontrollierte die Polizei am 04.03.2026 in der Lüneburger Straße einen Motorroller. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug war mit einem abgelaufenen Versicherungsschutz ausgestattet. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf den Beginn des neuen Versicherungsjahres zum 01.03.2026 für diverse Fahrzeuge hin (siehe Pressemitteilung vom 25.02.2026).

Uelzen

Rosche - Kaffee-Diebstahl im größeren Stil scheitert - Ladendiebe transportieren Packungen mit Einkaufswagen "nur" bis vor die Tür - Polizei ermittelt gegen zwei Männer

Gemeinschaftlich entwendeten zwei Männer am 04.03.2026 gegen 15:30 Uhr Kaffee aus einem Supermarkt in der Lüchower Straße. Dabei steckten sie diverse Packungen im Gesamtwert von einigen hundert Euro in einen Einkaufswagen und verließen den Supermarkt. Ein Mitarbeiter konnte einen der Männer aufhalten. Das Diebesgut wurde zurückgelassen. Die Männer flüchteten beide und wurden von der Polizei nicht mehr angetroffen. Einer der Männer war rund 1,70m groß und hatte ein gepflegtes Aussehen. Er trug eine Brille, einen schwarzen Bart sowie eine schwarze Steppjacke und blaue Jeans. Kurze Zeit später kam es in Lüchow zu einem ähnlich gelagerten Sachverhalt. Ein möglicher Zusammenhang der Taten wird geprüft. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Wriedel - Verkehrsunfall zwischen PKW und Bus

Am 05.03.2026 kam es gegen 08:00 Uhr auf der Landesstraße 250 zwischen Arendorf und Wriedel zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchierte ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache einen Bus und kollidierte anschließend frontal mit einer Hausmauer. Ein Abschlepper zog den PKW zur Seite. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es zu Behinderungen auf der Landesstraße 250.

Schwienau/Ebstorf - von Fahrbahn abgekommen

Am 05.03.2026 gegen 07:30 Uhr befuhr ein PKW-BMW die Landesstraße 233 von Wittenwater in Fahrtrichtung Ebstorf. Dabei kam der 27 Jahre alte Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum (Birke). Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Am PKW entstand ein Totalschaden in Höhe von mehr als 15.000 Euro.

