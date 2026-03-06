Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Hauptverhandlungshaft" nach räuberischem Ladendiebstahl - 42-Jährigen vorläufig festgenommen ++ Jugendliche flüchten mit Motorrollern vor der Polizei - gestellt ++ Pkw BMW X5 gestohlen

Lüneburg (ots)

Presse - 06.03.2026 ++

Lüneburg

Lüneburg - "Hauptverhandlungshaft" nach räuberischem Ladendiebstahl - 42-Jährigen vorläufig festgenommen

Einen aggressiven Ladendieb nahm die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.03.26 nach frischer Tat in Zusammenarbeit mit einem Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Grapengießerstraße vorläufig fest. Der 42 Jahre alte Lüneburger, der bereits in der Vergangenheit durch Eigentumsdelikte in Erscheinung getreten war, hatte gegen 14:45 Uhr versucht mit insgesamt zwei verpackten Parfums (im Wert von fast 350 Euro) den Drogeriemarkt zu verlassen. Der Mitarbeiter versuchte den Ladendieb zu stoppen und verfolgte ihn. Dabei trat und schlug der 42-Jährige nach dem Mitarbeiter. In dem Rucksack des Täters stellten die Beamten auch ein Taschenmesser sowie eine Eisenstange fest.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg wurde der 42-Jährigen zur Sicherung einer Hauptverhandlungshaft vorläufig festgenommen. Die weiteren strafprozessualen Maßnahmen schließen sich am heutigen Tage an.

Reppenstedt - Jugendliche flüchten mit Motorrollern vor der Polizei - gestellt - Motorroller frisiert und nicht zugelassen

Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz ermittelt die Polizei gegen mehrere junge Motorrollerfahrer. Drei Jugendliche mit ihren Motorrollern wollte eine Polizeistreife in den Nachmittagsstunden des 05.03.26 im Bereich Reppenstedt kontrollieren. Trotz Anhaltesignalen ergriffen die "Rollerfahrer" waghalsig die Flucht, konnten jedoch nach Verfolgung angehalten werden. Einer der Jungs ließ seinen Motorroller zurück und ergriff zu Fuß die Flucht. Gegen ihn sowie die beiden 15 und 16 Jahre alten Kumpel ermittelt die Polizei entsprechend, da die Motorroller vermutlich auch frisiert und zu schnell waren.

Lüneburg - beim Versuch gescheitert - Einbrüche in Friseursalons

In zwei Friseursalon im Wendischen Dorfe und der Baumstraße versuchten sich Unbekannte in der Nacht zum 06.03.26. In beiden Fällen scheiterten die Täter an den Eingangstüren, so dass sie nicht ins Innere gelangten. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Hohnstorf - Pkw BMW X5 gestohlen - Fahndung läuft

Einen schwarzen Pkw BMW X5 xDrive40d stahlen Unbekannte in der Nacht zum 06.03.26 von einem Grundstück im Sandhagen. Die Polizei hat überregionale Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - unter Drogeneinfluss unterwegs - positiv auf THC und Kokain - ... und keinen Führerschein

Einen 36 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel Corsa stoppte die Polizei in den Morgenstunden des 06.03.26 in der Graf-Schenk-von-Stauffenberg-Straße. Bei der Kontrolle des Mannes stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC und Kokain verlief positiv. Den Führerschein des Mannes konnte die Beamten nicht sicherstellen; er hatte keinen.

Amt Neuhaus, Neuhaus - betrunken am Steuer -1,4 Promille und keinen Führerschein

Wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt die Polizei gegen einen 66 Jahre alten Fahrer eines Pkw Opel. Der Mann war gegen 18:00 Uhr betrunken mit seinem Pkw in der Sumter Straße unterwegs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Den Führerschein des Mannes konnte die Beamten nicht sicherstellen; er hatte keinen.

Westergellersen - ... Polizei kontrolliert Durchfahrtsverbot

Das Verbot der Durchfahrt kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 06.03.26 u.a. im Bollweg in der Ortschaft Westergellersen. Am Morgen verstieß bei mehr als 40 kontrollierten Fahrzeugen nur ein Fahrer gegen das Durchfahrtverbot; dieser Verstoß wurde geahndet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auseinandersetzung zwischen jungen Männern - Polizei ermittelt wegen wechselseitiger Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei 18 und 19 Jahre alten Männern aus der Region kam es in den späten Abendstunden des 05.03.25 auf einem Parkplatz im Develangring. Der 19-Jährigen hatte dabei gegen 21:30 Uhr den 18-Jährigen am Kragen gepackt und ihm mehrfach mit den Fäusten geschlagen. Parallel hatte dieser auch auf den 19-Jährigen eingeschlagen. Schwerer verletzt wurde keiner der beiden Heranwachsenden.

Uelzen

Bad Bevensen - Duo mit Einkaufswagen beim Ladendiebstahl - 46-Jährigen gefasst

Nach den Ladendiebstählen am 04.03. in Rosche und Lüchow tauchte das vermeintliche Diebes-Duo in den Mittagsstunden des 05.03.26 auch bei einem Discounter in der Medinger Straße in Bad Bevensen auf. Auch hier befüllten die zwei Männer einen Einkaufswagen, konnten jedoch gegen 12:45 Uhr durch Mitarbeiter beim Verlassen des Geschäfts gestoppt werden. Einer der beiden Täter, ein 46-Jährige (ohne festen Wohnsitz im Bundesgebiet) konnte der Polizei übergeben werden. Die zweite Person ergriff die Flucht. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Bad Bodenteich - ohne Erfolg! - Ladendiebe befüllen Einkaufstaschen - Waren zurückgelassen und geflüchtet

Zu einem erneuten Versuch größere Menge Waren aus einem Discounter zu stehlen kam es in den Nachmittagsstunden des 05.03.26 in der Bergstraße in Bad Bodenteich. Gegen 15:00 Uhr hatte ein junger Mann (ca. 20 Jahre alt, schwarze Haare, dunkler "Ziegenbart", schwarze Steppjacke, dunkle Hose) zwei prallgefüllte Einkaufstaschen durch den Kassenbereich getragen. Als er dabei ertappt wurde, ergriff der Ladendieb die Flucht und ließ die Taschen zurück. Im Umfeld befand sich ein weiterer Mann, der ebenfalls zu Fuß flüchtete. In den Taschen hatte der Dieb versucht u.a. Genussmittel wie Kaffee und Schokolade im Wert von mehr als 500 Euro zu stehlen.

Die Polizei ermittelt auch im Zusammenhang mit den weiteren Ladendiebstahlsversuchen in Bad Bevensen, Rosche und Lüchow. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen/Wrestedt/Bad Bodenteich - "erfolglose Einbrecher im Landkreis unterwegs" - Einbrüche in Bäckereifilialen, Einkaufszentrum und Friseursalon - keine Beute

In die Räumlichkeiten von vier Bäckereifiliale in der Birkenallee, Lüneburger Straße und Bahnhofstraße in Uelzen und An der Bahn in Wrestedt brachen Unbekannte in der Nacht zum 06.03.26 ein. Die Täter hatten jeweils die Zugangstüren gewaltsam öffnen können, gelangten ins Gebäude und sahen sich um. Gestohlen wurde vermutlich nichts. Ebenso keine Beute machten vermutlich die selben Täter in der Nacht auch in einem Friseursalon in der Hauptstraße sowie einem Einkaufsmarkt in der Neustädter Straße in Bad Bodenteich. Auch hier wurde die Eingangstür aufgebrochen. Beim Einkaufsmarkt wurde mit einem Pflasterstein eine Scheibe beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von gut 4.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - ohne Versicherungsschutz mit Transporter unterwegs

Einen 25-Jährigen mit einem VW Transporter ohne Versicherungsschutz stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.03.26 gegen 16:15 Uhr auf der Landesstraße 216. Das Fahrzeug war parallel durch den Landkreis Uelzen zur "Entstempelung" ausgeschrieben, Die Polizei entfernte entsprechend die Zulassungsplaketten, unterband die Weiterfahrt und leitete ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

Rosche - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 05.03.26 auf der Landesstraße 265 - Bodenteicher Straße. Dabei waren im Umfeld der Schule in der 30 km/h-Zone insgesamt zehn Fahrer zu schnell unterwegs. Der Schnellste wurde mit 59 km/h gemessen.

