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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zu Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits berichteten (siehe Pressemitteilung vom 21.06.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6240480) ist es am frühen Samstagmorgen (21.03.2026) im Bereich der Bundesstraße 27 in Bietigheim-Bissingen zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen mit anschließender Unfallflucht gekommen. Nachdem der 23-jährige BMW-Lenker im Baustellenbereich der B 27 auf Höhe der Geisinger Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn gefahren war und dort Absperrmaterial beschädigt hatte, flüchtete er zunächst weiter über die B 27 und bog letztlich nach links in die Karl-Mai-Allee ab. Da er weiterhin äußerst riskant und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr, verlor die verfolgende Streifenwagenbesatzung zunächst den Sichtkontakt und musste die Verfolgung abbrechen. Mutmaßlich setzte der 23-Jährige seine Flucht über eine von der Karl-Mai-Allee abgehende Straße erneut in Richtung Innenstadt fort und gelangte eventuell über die Auwiesenbrücke wieder auf die B 27. Dort fuhr er gemäß den derzeitigen Ermittlungen mit seinem BMW 640 d xDrive erneut in Fahrtrichtung Karl-Mai-Allee und Mühlwiesenstraße, wo er schließlich die Kontrolle über den BMW verlor und gegen eine Leitplanke prallte. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht nun Zeugen, die die gefährliche Fahrweise des 23-Jährigen beobachtet haben oder gar geschädigt wurden. Insbesondere ist auch der Zeitraum interessant, während dem die Polizei den Sichtkontakt verloren hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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