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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei mit hohem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag den 21.03.2026 gegen 03:35 Uhr sollte in Bietigheim-Bissingen ein BMW durch eine Streifenbesatzung einer Kontrolle auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit unterzogen werden. Der 23-Jährige Fahrer des Fahrzeugs beschleunigte daraufhin stark um sich der Kontrolle zu entziehen. Hierbei fuhr er im Baustellenbereich auch auf die Gegenfahrbahn und beschädigte die Baustellenabsperrungen. In der Stuttgarter Straße auf Höhe der Mühlwiesenstraße kollidierte der Fahrer des BMW mit einer Leitplanke und konnte mit dem Fahrzeug nicht weiter flüchten. An der Unfallörtlichkeit beleidigte und bedrohte der Fahrer mehrerer Zeugen, welche den Unfall meldeten. Er versuchte anschließend zu Fuß von der Unfallörtlichkeit zu flüchten, konnte jedoch in unmittelbarer Umgebung von einer Streifenbesatzung festgenommen werden. Der Fahrer widersetzte sich der Festnahme und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmittel stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein vorläufig beschlagnahmt.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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