POL-LB: Berichtigung zu Berken-Schulzentrum Holzgerlingen - Brandstiftung an Abfallcontainern im Außenbereich

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (20.03.2026) kam es kurz vor 10:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Sindelfingen zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw, zu dem die Polizei Zeugen für den Unfallhergang sucht. Ein 29 Jahre alter Fahrer eines weißen Kleintransporters der Marke MAN und ein 32-jähriger Fahrer eines grünen Lkw der Marke Daimler-Benz waren auf der BAB 81 in Fahrtrichtung ...

mehr