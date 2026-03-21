POL-LB: Berichtigung zu Berken-Schulzentrum Holzgerlingen - Brandstiftung an Abfallcontainern im Außenbereich
Ludwigsburg (ots)
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