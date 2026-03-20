Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen nach Lkw-Unfall auf der BAB 81 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (20.03.2026) kam es kurz vor 10:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 (BAB 81) bei Sindelfingen zu einem Unfall zwischen einem Kleintransporter und einem Lkw, zu dem die Polizei Zeugen für den Unfallhergang sucht.

Ein 29 Jahre alter Fahrer eines weißen Kleintransporters der Marke MAN und ein 32-jähriger Fahrer eines grünen Lkw der Marke Daimler-Benz waren auf der BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, wobei der 29-Jährige auf dem linken und der 32-Jährige auf dem rechten der beiden Fahrstreifen fuhr. Im Baustellenbereich auf Höhe der Anschlussstelle Böblingen-Ost kam es im Bereich einer Fahrbahnverschwenkung aus noch ungeklärter Ursache zu einer seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei zog sich der 29-Jährige im Transporter leichte Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 32-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt gut 30.000 Euro. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn Stuttgart im Bereich der Unfallstelle für knapp eine Stunde gesperrt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Hergang des Unfalls geben können. Um Kontaktaufnahme unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de wird gebeten.

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