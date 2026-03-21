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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Berken-Schulzentrum Holzgerlingen - Brandstiftung an Abfallcontainern im Außenbereich

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag rückten Polizei und Feuerwehr zum Berken-Schulzentrum aus, nachdem ein aufmerksamer Passant gegen 00:30 Uhr einen Brand im Bereich mehrerer Müllcontainer im Außenbereich feststellte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen bereits mehrere Müllcontainer in Vollbrand, welche zügig von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Durch den Brand wurde ebenfalls die Außenfassade des angrenzenden Schulzentrums in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Täter laufen. Zeugen, die zur Tatzeit entsprechend verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder verdächtige Personen gesehen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen (Tel.: 07031 132500) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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