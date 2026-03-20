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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Informationen für ein sicheres Zuhause: Info-Truck der Polizei auf dem Ludwigsburger Marktplatz

Ludwigsburg (ots)

Am 27. März 2026 von 10:00 - 16:00 Uhr klärt das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf dem Ludwigsburger Marktplatz über Präventionsmaßnahmen rund um das Thema Einbruchsschutz auf. Die Informationsveranstaltung findet in Kooperation mit der Kommunalen Kriminalprävention der Stadt Ludwigsburg statt.

Einbrüche haben im Herbst und Winter Hochkonjunktur. Die so genannte dunkle Jahreszeit liegt nun erst einmal hinter uns, aber schon in 7 Monaten wird die Uhr wieder auf Winterzeit umgestellt. Darum ist jetzt der beste Zeitpunkt, sich über Einbruchschutzmaßnahmen Gedanken zu machen, damit noch genügend Zeit ist, Umbau- und Nachrüstmaßnahmen fachgerecht durchführen zu lassen.

Sicherungstechnik schreckt nachweislich Einbrecher ab bzw. sorgt dafür, dass sie ihr Vorhaben oft im Versuchsstadium abbrechen.

Über die verschiedenen Sicherungsmöglichkeiten können Sie sich bei einem Besuch des Informationsfahrzeugs "K-EINBRUCH" des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg informieren. Dort geben Ihnen Spezialistinnen und Spezialisten der Polizei fachkundige Auskunft rund um das Thema Einbruchsschutz. In dem Info-Truck können zudem viele verschiedene Sicherungsvorrichtungen besichtigt und ausprobiert werden. Die Informationen sind kostenlos und unverbindlich.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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