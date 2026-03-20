Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Freitag (20.03.2026) zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Disounters in der Leonberger Straße in Sindelfingen. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro zu kümmern. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Einkaufswagen verursacht. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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