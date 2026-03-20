Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Mann mit Softairpistole in Bus - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 47 Jahre alter Mann sorgte am Donnerstag (19.03.2026) am Busbahnhof in Ludwigsburg für Aufsehen. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei gegen 13.45 Uhr einen Mann, der in einem Linienbus sitze und eine Waffe bei sich habe.

Die Einsatzkräfte, die bereits kurz darauf am Bahnhof eintrafen, konnten den 47-Jährigen in einem Linienbus sitzend ausfindig machen und vorläufig festnehmen. Dabei stellte sich heraus, dass er eine täuschend echt aussehende Softairpistole bei sich hatte und deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Auch hatte der Mann blutende Verletzungen im Gesicht, die mutmaßlich von einem Sturz herrührten. Er wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugenangaben zufolge soll der 47-Jährige zuvor mit der Waffe in der Hand gestikuliert haben. Zwei noch unbekannte Mädchen sollen sich dabei sehr erschrocken haben und davongerannt sein.

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht weitere Zeugen, insbesondere die beiden Mädchen, um den Vorfall abschließend beurteilen zu können. Für sachdienliche Hinweise stehen die Tel. 07141 18-5353 sowie die E-Mail-Adresse ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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