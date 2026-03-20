Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Diebstahl von Motorrad - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwischen Sonntag (15.03.2026) 15:00 Uhr und Dienstag (17.03.2026) 17:00 Uhr ein in der Hertichstraße in Leonberg-Eltingen geparktes Motorrad. Bei dem Zweirad handelt es sich um ein goldfarbenes Motorrad der Marke Honda vom Model "CB1000R" im Wert von etwa 4.200 Euro.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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