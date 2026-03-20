Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unbekannter Lkw verliert Ladung - Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Lenker verlor am Donnerstag (19.03.2026) gegen 15:00 Uhr Teile seiner Ladung, als er auf der Kreisstraße 1068 von Nufringen in Fahrtrichtung Herrenberg-Kuppingen unterwegs war. Eine entgegenkommende 23-jährige Suzuki-Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und ein Teil der verlorenen Ladung, bei der es sich um Wärmedämmstoff handelte, schlug auf der Front des Suzukis ein. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

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