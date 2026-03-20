PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unbekannter Lkw verliert Ladung - Pkw beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Lenker verlor am Donnerstag (19.03.2026) gegen 15:00 Uhr Teile seiner Ladung, als er auf der Kreisstraße 1068 von Nufringen in Fahrtrichtung Herrenberg-Kuppingen unterwegs war. Eine entgegenkommende 23-jährige Suzuki-Lenkerin konnte nicht mehr ausweichen und ein Teil der verlorenen Ladung, bei der es sich um Wärmedämmstoff handelte, schlug auf der Front des Suzukis ein. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg unter Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.03.2026 – 10:06

    POL-LB: Großbottwar: Unbekannte beschmieren Spielplatz mit Hakenkreuz

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter beschmierten zwischen Dienstag (17.03.2026) und Donnerstag (19.03.2026) 16:00 Uhr ein Spielhäuschen auf einem Spielplatz im Amselweg im Großbottwarer Stadtteil Hof und Lembach. Mit schwarzer Farbe malten die Unbekannten ein Hakenkreuz in der Größe von etwa 10x10 cm auf das Spielhäuschen. Zudem wurden dort mehrere ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 09:09

    POL-LB: Gerlingen: Frau bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Eine 88 Jahre alte Frau war am Donnerstag (19.03.2026) gegen 09:30 Uhr zu Fuß in der Jakob-Bleyer-Straße unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung zur Steinbeißstraße von einer noch unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte ließ zunächst einen Ring fallen und wollte diesen dann der Seniorin schenke. Als die 88-Jährige ablehnte, legte die Frau ihr eine wertlose Kette um den Hals uns ...

    mehr
  • 20.03.2026 – 08:49

    POL-LB: Holzgerlingen: Schaukasten und Garagenwand mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Gleich zwei Sachbeschädigungen begangen bislang noch unbekannte Täter in Holzgerlingen, nachdem sie die Außenwand einer Garage sowie einen Schaukasten einer Kirchengemeinde mit Graffiti beschmierten. Am Montag (16.03.2026) zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr hinterließen die Täter an der Außenwand einer Garage in der Ahornstraße ein in blauer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren