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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Schaukasten und Garagenwand mit Graffiti beschmiert - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gleich zwei Sachbeschädigungen begangen bislang noch unbekannte Täter in Holzgerlingen, nachdem sie die Außenwand einer Garage sowie einen Schaukasten einer Kirchengemeinde mit Graffiti beschmierten.

Am Montag (16.03.2026) zwischen 19:00 Uhr und 22:00 Uhr hinterließen die Täter an der Außenwand einer Garage in der Ahornstraße ein in blauer Farbe gesprühtes Graffiti. Hierdurch entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

In grüner Farbe beschmierten noch unbekannte Täterzwischen Montag (16.03.2026) 16:00 Uhr und Mittwoch (18.03.2026) 19:00 Uhr einen Schaukasten einer Kirchengemeinde in der Eberhardstraße und hinterließen einen Sachschaden von rund 150 Euro.

Mutmaßlich besteht bei beiden Taten ein Tatzusammenhang. Der Polizeiposten Holzgerlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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