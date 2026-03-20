Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Unfallflucht auf Parkplatzgelände am Kurt-Lindemann-Weg

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Donnerstag (19.03.2026) zwischen 07:30 Uhr und 11:30 Uhr einen auf einem Parkplatzgelände im Kurt-Lindemann-Weg in Markgröningen geparkten VW. Auf noch unbekannte Weise stieß der Verursacher gegen das geparkte Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von rund 4.000 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0 oder E-Mail vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

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