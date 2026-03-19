Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgänger mit Hund von Fahrzeug erfasst und verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 36-jähriger Mercedes-Fahrer war am Donnerstagmorgen (19.03.2026) kurz nach 06:00 Uhr auf der Mahdentalstraße in Sindelfingen in Richtung Vaihinger Straße unterwegs und wollte nach rechts in die Arthur-Gruber-Straße abbiegen. Dabei übersah er einen 36-jährigen Fußgänger, der mit seinem Hund zeitgleich die Arthur-Gruber-Straße auf dem Fußgängerüberweg überquerte. Der Fußgänger wurde von dem Mercedes erfasst und zu Boden geworfen. Der Hund wurde ebenfalls von dem Fahrzeug getroffen. Herrchen und Hund wurden bei dem Unfall nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. Das Polizeirevier Sindelfingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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