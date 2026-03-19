Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration löst Einsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstag (19.03.2026) gegen 00:15 Uhr nach Ludwigsburg-Eglosheim aus, nachdem dort der Austritt eines zunächst unbekannten Gases in einem Wohnhaus in der Frankfurter Straße gemeldet worden war. Vor Ort stellte die Feuerwehr eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der betroffenen Wohnung fest, die mutmaßlich durch einen baulichen Mangel im Bereich eines Kamins entstanden sein könnte. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Eine 25-jährige Frau, ein 46-jähriger Mann sowie drei Kinder im Alter zwischen 3 und 9 Jahren wurden nach erster Untersuchung durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, den Grund für den Vorfall zu ermitteln.

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