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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Eglosheim: erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration löst Einsatz der Rettungskräfte aus

Ludwigsburg (ots)

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten am Donnerstag (19.03.2026) gegen 00:15 Uhr nach Ludwigsburg-Eglosheim aus, nachdem dort der Austritt eines zunächst unbekannten Gases in einem Wohnhaus in der Frankfurter Straße gemeldet worden war. Vor Ort stellte die Feuerwehr eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration in der betroffenen Wohnung fest, die mutmaßlich durch einen baulichen Mangel im Bereich eines Kamins entstanden sein könnte. Die Feuerwehr lüftete die Wohnung. Eine 25-jährige Frau, ein 46-jähriger Mann sowie drei Kinder im Alter zwischen 3 und 9 Jahren wurden nach erster Untersuchung durch den Rettungsdienst zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Ludwigsburg-Eglosheim hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht, den Grund für den Vorfall zu ermitteln.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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