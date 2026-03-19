Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Rottenburg am Neckar: Lkw verliert Fahrzeugteile - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter LKW-Lenker verlor am Mittwoch (18.03.2026) zwischen 17:30 Uhr und 18:20 Uhr mehrere Fahrzeugteile, als er auf der Bundesautobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Rottenburg am Neckar und Herrenberg unterwegs war. Ein 28-jähriger Audi-Lenker konnte nicht mehr ausweichen und fuhr über die verlorenen Fahrzeugteile. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Für sachdienliche Zeugenhinweise, insbesondere über weitere Geschädigte und das Kennzeichen des bislang unbekannten LKW, stehen bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die Tel. 0711 6869-0 sowie die E-Mail-Adresse stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zur Verfügung.

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