Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar: Zeugen nach Unfallflucht in der Klingenstraße gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (18.03.2026) zwischen 12:00 Uhr und 16:50 Uhr einen in der Klingenstraße in Freiberg am Neckar geparkten Porsche. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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