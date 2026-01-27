Bundespolizeiinspektion See Cuxhaven

BPOL-CUX: Hilfeleistung in See - schwer verletzter Fischer mit Rettungshubschrauber ausgeflogen

Cuxhaven (ots)

Dem Einsatzschiff BP 81 POTSDAM wurde am gestrigen Abend gegen 21:00 Uhr über die Rettungsleitstelle Bremen mitgeteilt, dass sich östlich von Helgoland ein Fischereifahrzeug mit einer Person, die sich an der Hand schwer verletzt hat, befindet. Aufgrund des schlechten Wetters war eine medizinische Versorgung aus der Luft nicht möglich. Die BP 81 POTSDAM verlegte umgehend zu der genannten Position und erreichte diese um 21:58 Uhr.

Ein Kontrollteam mit einem Rettungssanitäter wurde an Bord des Fischereifahrzeugs übergesetzt und begann mit der medizinischen Versorgung des niederländischen Crewmitglieds. Anschließend wurde die Person auf die Krankenstation der BP81 POTSDAM verbracht und stabilisiert, bis weiteres medizinisches Personal mit einem Rettungshubschrauber eingeflogen werden konnte. Dafür wurden ein Arzt und eine Notfallsanitäterin mit einer Winde an Bord abgesetzt.

Die verletzte Person musste im Anschluss zur weiteren Behandlung mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus in Heide ausgeflogen werden. Ihr gesundheitlicher Zustand ist mittlerweile stabil.

Der Fischkutter verlegte mit der übrigen Crew nach Büsum in den Hafen.

