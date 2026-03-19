Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: neunjährige Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch (18.03.2026) gegen 15:00 Uhr in der Knielstraße in Ditzingen ereignet hat. Ein neunjähriges Mädchen war dort mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ein unbekannter Mann die Tür eines geparkten Pkw öffnete, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Mädchen, das einen Fahrradhelm trug, stieß gegen die Tür, stürzte von ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte fuhr daraufhin zügig mit seinem Fahrzeug weg und kümmerte sich nicht um die Neunjährige, die selbstständig nach Hause ging und von ihren Eltern zu einem Arzt gebracht wurde.

Der unbekannte Autofahrer soll jünger als 30 Jahre und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Er soll gebräunte Haut oder einen dunkleren Teint sowie schwarze Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Informationen zu seinem Fahrzeug liegen nicht vor.

Der Unfall könnte nach Angaben des Mädchens möglicherweise von Zeugen beobachtet worden sein. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de.

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