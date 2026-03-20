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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (17.03.2026) 21:45 Uhr und Mittwoch (18.03.2026) 17:20 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mutmaßlich beim Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand des Akazienwegs in Bietigheim geparkten VW und machte sich anschließend aus dem Staub. Am VW entstand am linken Stoßfänger und im Bereich des Radlaufs ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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