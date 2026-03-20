POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Zeugen zu Unfallflucht mit 3.000 Euro Sachschaden gesucht

Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Mittwoch (18.03.2026) gegen 15:00 Uhr in der Knielstraße in Ditzingen ereignet hat. Ein neunjähriges Mädchen war dort mit ihrem Fahrrad unterwegs, als ein unbekannter Mann die Tür eines geparkten Pkw öffnete, ohne auf den Verkehr zu achten. Das Mädchen, das einen ...

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