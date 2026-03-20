Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Frau bestiehlt Seniorin - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine 88 Jahre alte Frau war am Donnerstag (19.03.2026) gegen 09:30 Uhr zu Fuß in der Jakob-Bleyer-Straße unterwegs, als sie im Bereich der Einmündung zur Steinbeißstraße von einer noch unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Unbekannte ließ zunächst einen Ring fallen und wollte diesen dann der Seniorin schenke. Als die 88-Jährige ablehnte, legte die Frau ihr eine wertlose Kette um den Hals uns stahl eine Goldkette, die die Seniorin trug. Danach lief die Unbekannte in Richtung Feuerbacher Straße davon.

Die Diebin wird als etwa 50 Jahre alt mit kräftiger Statur beschrieben. Sie hat kurzes helles sowie lockiges Haar und trug eine rosa Steppjacke.

Der Polizeiposten Gerlingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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