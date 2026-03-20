Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Großbottwar: Unbekannte beschmieren Spielplatz mit Hakenkreuz

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschmierten zwischen Dienstag (17.03.2026) und Donnerstag (19.03.2026) 16:00 Uhr ein Spielhäuschen auf einem Spielplatz im Amselweg im Großbottwarer Stadtteil Hof und Lembach. Mit schwarzer Farbe malten die Unbekannten ein Hakenkreuz in der Größe von etwa 10x10 cm auf das Spielhäuschen. Zudem wurden dort mehrere Aufkleber mit fremdenfeindlichen Parolen angebracht.

Der Polizeiposten Großbottwar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07148 1625-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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