Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht mit leicht verletztem Rollstuhlfahrer

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (19.03.2026) gegen 10:15 Uhr kam es in der Riedmühlestraße in Sindelfingen zu einer Unfallflucht, bei der ein 38-jähriger Rollstuhlfahrer leicht verletzt wurde. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Riedmühlestraße von der Hanns-Martin-Schleyer-Straße kommen in Richtung eines Kreisverkehrs. Zeitgleich wollte ein 38-jähriger Rollstuhlfahrer einen Fußgängerüberweg in der Riedmühlestraße passieren, welcher sich vor dem Kreisverkehr befindet. Während dem Passieren des Fußgängerüberwegs, kollidierte der Unbekannte mit dem Rollstuhlfahrer in dessen Folge der 38-Jährige zu Fall kam und leicht verletzt wurde. Nach kurzem Gespräch zwischen dem unbekannten Fahrzeuglenker und dem Rollstuhlfahrer entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort.

Bei dem unbekannten Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke Mercedes handeln. Der Fahrer soll ein rund 55-jähriger Mann mit grauen Haaren gewesen sein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

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