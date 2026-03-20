Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: KORREKTUR: 10.000 Euro Sachschaden nach Mülltonnenbrand

Ludwigsburg (ots)

Der Brand ereignete sich nicht in der Lindenstraße, sondern in der Lerchenstraße. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6239821 Wir bitten, diesen Fehler zu entschuldigen.

Anbei folgt die korrigierte Meldung:

Die Feuerwehr rückte am Donnerstag (19.03.2026), gegen 23.30 Uhr in die Lerchenstraße in Steinenbronn aus, nachdem dort aus noch ungeklärter Ursache zwei Mülltonnen in Brand geraten waren. Die Bio- sowie die Papiermülltonne mit einem Fassungsvermögen von je 120 Litern brannten vollständig nieder. Auch die Fassade eines angrenzenden Wohn- und Geschäftshauses wurde in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mindestens 10.000 Euro belaufen.

Der Polizeiposten Waldenbuch hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 07157 52699-0 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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