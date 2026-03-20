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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Automaten in Schulzentrum aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstag (19.03.2026) 14:30 Uhr und Freitag (20.03.2026) 06:15 Uhr einen Kaffeeautomaten eines Schulzentrums im Fischerpfad in Bietigheim-Bissingen auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Mittels eines bislang unbekannten Werkzeugs wurde der Kaffeeautomat aufgehebelt und Münz- und Scheingeld im Wert von etwa 300 Euro entwendet. Außerdem wurde versucht, ein weiterer Getränkeautomat aufzuhebeln. Dies gelang den Tätern jedoch nicht. An den beiden Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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