Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: dreiste Diebe unterwegs - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen eines dreisten Trickdiebstahls, der sich am Freitag (20.03.2026), gegen 10.50 Uhr in Bietigheim-Bissingen ereignete.

Eine 92 Jahre alte Frau war zu Fuß im Gröninger Weg unterwegs, als sie von der noch unbekannten Täterin angesprochen wurde. Diese hielt ihr einen Ring entgegen und behauptete, die Seniorin habe diesen verloren. Als die 92-Jährige das verneinte, wollte die Unbekannte ihr eine Kette schenken. Dabei entwendete sie von der Seniorin zunächst unbemerkt deren Halskette und machte sich davon. Die Tochter der 95-Jährigen kam zufällig hinzu, bemerkte das Geschehen und folgte der Diebin, die in einen grauen Pkw, vermutlich VW Golf, einstieg. Die Tochter hinderte das Fahrzeug an der Weiterfahrt, sodass der Fahrer schließlich die zuvor gestohlene Kette zurückgab. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Pkw in unbekannte Richtung.

Die Täterin wird als etwa 170 cm groß und korpulent mit schulterlangen dunklen Haaren beschrieben. Bei dem Fahrer soll es sich um einen etwa 55 bis 65 Jahre alten, ebenfalls korpulenten Mann mit grauem Haar gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen zu melden. Insbesondere sucht die Polizei einen jungen Mann, der sich auf dem Parkplatz des Buch-Zentrums aufhielt und kurz mit der Tochter der Seniorin sprach.

In Gerlingen ereignete sich am Donnerstag (19.03.2026) ein ähnlicher Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6239715

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