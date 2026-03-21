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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: K1690 Korntal-Münchingen: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag, den 20.03.2026, gegen 16:00 Uhr kam es auf der K1690 zwischen Hemmingen und Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und zwei Radfahrern. Ein 22-jähriger Motorradfahrer befuhr die K1690 in Richtung Münchingen, dieser überholte mit seiner BMW S 1000 R einen Unbeteiligten PKW rechts. Er übersah dabei die zwei Radfahrer welche in gleicher Richtung vor dem PKW fuhren und es kam zur Kollision. Der Motorradfahrer und die 56-jährige Radfahrerin wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die zweite 50-jährige Radfahrerin wurde leicht verletzt in ein weiteres Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 30.000 EUR. Der Rettungsdienst war zusätzlich mit einem Rettungshubschrauber im Einsatz, welcher letztendlich aber doch nicht benötigt wurde. Die K1690 war für die Dauer der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt, es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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