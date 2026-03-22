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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Hoher Sachschaden bei Abbiegeunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (21.03.2026) kam es gegen 11:40 Uhr in der Calwer Straße an der Einmündung zur Benzstraße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr ein 56-jähriger Fahrer eines Mercedes-Benz die Calwer Straße ortsauswärts und wollte an der betreffenden Einmündung nach links in die Benzstraße abbiegen. Bei ausgeschalteter Lichtzeichenanlage missachtete er den Vorrang des Gegenverkehrs. Hier kam ein 69-jähriger Audi-Lenker aus Richtung Darmsheim angefahren. Es kam zur Kollision der beiden Pkw. Der Zusammenstoß war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von 45.000 Euro entstand. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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