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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen - PKW kollidiert mit Baum und fängt Feuer

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ereignete sich am Kreisverkehr Alemannenstraße/Voräckerstraße in Renningen gegen 00:50 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Skoda überfuhr zunächst den dortigen Kreisverkehr und kollidierte anschließend bei hoher Geschwindigkeit mit einem angrenzenden Baum, der in der Folge auf die Straße kippte. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand, welcher durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr jedoch zügig gelöscht werden konnte. Der Fahrer zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 25.000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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