Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in zwei Gaststätten

Ludwigsburg (ots)

In der Zeit zwischen Samstagmorgen (21.03.2026) 02:47 Uhr und Samstagmittag (21.03.2026) 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Alleenstraße in eine Bar nahe des Bahnhofs Asperg ein. Sie gelangten durch ein Fenster ins Innere und entwendeten den Inhalt von zwei Spielautomaten. Über den Innenraum gelangten sie in eine weitere Bar, in der ebenfalls zwei Spielautomaten aufgebrochen wurden. Bislang liegen keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im genannten Tatzeitraum gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Asperg unter der Telefonnummer 07141 15001 70 oder über die E-Mail-Adresse kornwestheim.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

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