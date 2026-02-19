Freiwillige Feuerwehr Olsberg

FF Olsberg: Generalversammlung mit Personalveränderungen bei der Löschgruppe Gevelinghausen

Auf der diesjährigen Generalversammlung der Löschgruppe Gevelinghausen konnte Löschgruppenleiter Volker Kasper 32 Mitglieder der Einheit, sowie Ortsvorsteher Thomas Loerwald und den Leiter der Wehr Marc Stappert begrüßen. Die Löschgruppe wurde im Jahre 2025 zu 8 Einsätzen alarmiert, wobei 4 Einsätze davon im Bereich technische Hilfe lagen. 25 Dienstabende, sowie zusätzliche Aus- und Weiterbildungen wurden durchgeführt. Einige Mitglieder der Einsatzabteilung engagieren sich zusätzlich zu ihrem Dienst in der Löschgruppe noch in überörtlichen Einheiten wie dem ABC- Zug, dem Wasserförderzug HSK, dem PSU- Team und in der Informations- und Kommunikationseinheit (IUK). Insgesamt wurden durch die Mitglieder der Löschgruppe etwa 2120 ehrenamtliche Stunden im vergangenen Jahr geleistet. Werner Metten trat nach 30 Jahren Vorstandsarbeit als Schriftführer zurück. Das Amt bleibt aber in der Familie, sein Sohn Nils wurde von der Versammlung als Nachfolger gewählt. Aufgrund des plötzlichen und traurigen Verlustes des Kassierers Stefan Kleine im Jahr 2025, wurde Peter Loerwald in das Amt gewählt. Felix Köster wurde zu seinem Beisitzer ernannt. Wehrleiter Stappert bedankte sich bei den Mitgliedern der Einheit für die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr. Er konnte Silas Böhm an diesen Abend zum Feuerwehrmann befördern und offiziell aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernehmen. Nach bestandenem Truppführer - Lehrgang wurden Nils Metten zum Unterbrandmeister und Julian Stracke zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zuletzt wurde noch Fabian Loerwald zum neuen Sicherheitsbeauftragten der Löschgruppe ernannt. Ortsvorsteher Thomas Loerwald hob hervor, was für eine starke Truppe in Gevelinghausen existiere, und bedankte sich für das Einbringen der Feuerwehr in das Dorfgeschehen. "Ich wünsche mir, dass alle mit offenen Augen gehen, damit jeder Einzelne unversehrt aus den Einsätzen zurückkehrt", so Loerwald abschließend.

