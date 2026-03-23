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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Abgestelltes Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Freitag (20.03.2026) 20:00 Uhr und Samstag (21.03.2026) 15:50 Uhr einen abgestellten VW, der in der Siemensstraße in Schwieberdingen stand. Das aktuell nicht zugelassene Fahrzeug stand auf einem Privatgrundstück. Die unbekannten Täter schlugen die Heckscheibe an dem VW ein und beschmierten die die Seitenscheiben sowie die Frontscheibe des Fahrzeugs mit schwarzer Farbe. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Das Polizeirevier Ditzingen sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können und bitte diese, sich unter Tel. 07156 4352-0 oder per E-Mail an ditzngen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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    Ludwigsburg (ots) - In der Zeit zwischen Samstagmorgen (21.03.2026) 02:47 Uhr und Samstagmittag (21.03.2026) 15:00 Uhr brachen unbekannte Täter in der Alleenstraße in eine Bar nahe des Bahnhofs Asperg ein. Sie gelangten durch ein Fenster ins Innere und entwendeten den Inhalt von zwei Spielautomaten. Über den Innenraum gelangten sie in eine weitere Bar, in der ebenfalls zwei Spielautomaten aufgebrochen wurden. Bislang ...

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