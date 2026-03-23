Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg/Asperg/Bietigheim-Bissingen: mehrere Kellereinbrüche übers Wochenende - Beratungsangebot der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Über das vergangene Wochenende ereigneten sich im Landkreis Ludwigsburg gleich mehrere Einbrüche in Kellerräume von Mehrfamilienhäusern. Der Schwerpunkt lag dabei auf Ludwigsburg mit vier und Asperg mit zwei Vorfällen, aus Bietigheim-Bissingen wurde bislang ein Einbruch gemeldet. Im Regelfall lagen die Tatzeiten dabei zwischen vergangenem Donnerstag (19.03.2026) und Sonntag (22.03.2026). Ob ein Zusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.

In Ludwigsburg-Nord (Reuteallee) und Ludwigsburg-Eglosheim (Neue Weingärten) gelangten die unbekannten Täter mutmaßlich über Tiefgaragen in die Kellerbereiche der jeweiligen Mehrfamilienhäuser und brachen dort jeweils mehrere Kellerabteile beziehungsweise Kellerräume auf. Ob dabei etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar.

In der Gämsenbergstraße in Ludwigsburg wurden mehrere Kellerabteile aufgebrochen und durchwühlt, wobei Kleidungsstücke im Wert von rund 100 Euro entwendet wurden. Wie die Unbekannten in das Mehrfamilienhaus gelangen konnten, ist unklar.

Ebenfalls auf unbekannte Weise betraten unbekannte Personen ein Mehrfamilienhaus in der Westfalenstraße in Ludwigsburg-Oßweil. Aus einem Fahrradraum entwendeten sie vier Kompletträder im Wert von etwa 1.000 Euro.

In Asperg waren Mehrfamilienhäuser in der Alleenstraße sowie der Bahnhofstraße betroffen. Möglicherweise konnten die unbekannten Täter auch hier über Tiefgaragen die Gebäude betreten. Anschließend machten sie sich an Kellerabteilen zu schaffen und durchwühlten diese. Unbekannt ist, ob sie hierbei Diebesgut erbeuteten.

In Bietigheim-Bissingen hatten Unbekannte es auf zwei Kellerabteile in einem Mehrfamilienhaus im Gröninger Weg abgesehen, die sie aufhebelten. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde jedoch nichts entwendet.

Die Polizei rät Bewohnerinnen und Bewohnern von Mehrfamilienhäusern, auf die Schließverhältnisse zu achten und insbesondere Zugangstüren zwischen Treppenhäusern oder Tiefgaragen und dem Kellerbereich stets verschlossen zu halten, um den Zutritt durch unberechtigte Personen zu verhindern. Auch Haus-/Eingangstüren sollten grundsätzlich geschlossen sein und nur auf Klingeln für berechtigte Personen geöffnet werden.

Am kommenden Freitag (27.03.2026) können Interessierte sich von fachkundigen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf dem Marktplatz in Ludwigsburg beraten lassen. Dort steht von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr der Info-Truck der Polizei mit Informationen und Tipps rund um das Thema Einbruchskriminalität (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6240310).

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