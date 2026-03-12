PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletzten Rollerfahrer - Zeugen gesucht

Harthausen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit schwer verletztem Rollerfahrer kam es am gestrigen Mittwoch gegen 09:30 Uhr auf dem Weg zwischen der Prinz-Luitpold-Straße und dem sogenannten Friedhofspfad. Der 71-jährige Mann wurde neben seinem Roller liegend aufgefunden. Der Unfallhergang ist bislang jedoch nicht bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat den Unfall beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

