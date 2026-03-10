Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall - Radfahrer verletzt

Neuhofen (ots)

Am Montagmorgen des 09.03.2026 kam es gegen 08:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 37-jähriger befuhrt mit seinem Fahrrad die Ludwigshafener Straße in Fahrtrichtung Rheingönheim. Eine 40-jährige Autofahrerin befuhr die Buschstraße und wollte über die Ludwigshafener Straße weiter in die Rottstraße fahren. An der Kreuzung Ludwigshafener Straße / Buschstraße, an welcher die Vorfahrt mittels Verkehrszeichen geregelt ist, übersah sie den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Radfahrer, sodass es zur Kollision kam. Der Radfahrer zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu und wurde zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung wurde eingeleitet.

