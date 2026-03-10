PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrunkener Autofahrer vor Bahnschranke eingeschlafen

Römerberg (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Mann, der in seinem Auto schlief, an der Haltelinie vor dem Bahnübergang in der Dudenhofer Straße festgestellt. Als die Beamten den 64-Jährigen kontrollierten, bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte 2,02 Promille. Da er das Fahrzeug zuvor geführt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Pressestelle
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-262 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
