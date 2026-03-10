Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Zeugen gesucht!

Frankenthal (ots)

Am 09.03.2026 gegen 07:55 Uhr kam es an der Kreuzung Wormser Straße zur Berliner Straße in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 41-jährige Fahrerin befuhr die Wormser Straße stadteinwärts Richtung Berliner Straße. Eine 48-jährige Fahrerin fuhr zur gleichen Zeit auf der Wormser Straße stadtauswärts. Im Bereich des Übergangs der Wormser Straße und der Berliner Straße kam es dann im Bereich der lichtzeichengeregelten Kreuzung zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 41-Järhige leicht verletzt. Weiterhin wurde ein 7-jähriges Kind im Fahrzeug der 48-jährigen Unfallbeteiligten leicht verletzt. Beide Verletzte wurden zur weiteren medizinischen Versorgung durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser verbracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme äußerten beide Unfallbeteiligten, dass die Lichtzeichenanlage für ihren Fahrtweg grünes Licht angezeigt habe. Eine Auswertung des Schaltplans der Lichtzeichenanlage steht noch aus. Gegen beide Fahrerinnen wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt ca. 13.000 Euro. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Zeugenhinweise, insbesondere hinsichtlich des Unfallhergangs bzw. der Anzeige der Lichtzeichenanlage zum Unfallzeitpunkt, nimmt die Polizeiinspektion Frankenthal telefonisch unter der Telefonnummer 06233/313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell