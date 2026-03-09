PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Römerberg (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 07.03., 18 Uhr bis Sonntag, den 08.03.m 09:30 Uhr parkte eine 65-Jährige ihren schwarzen PKW der Marke Opel ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Speyerer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug, ggf. ein Fahrrad, beschädigte den geparkten PKW beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

