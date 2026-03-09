PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am Sonntag, dem 08.03.2026, kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Radfahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin. Der Radfahrer befuhr die Röntgenstraße und übersah an der Kreuzung zur Zeppelinstraße das von rechts kommende Auto. Die Autofahrerin bog nach links in die Röntgenstraße ein und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An der Kreuzung Röntgenstraße / Zeppelinstraße gilt die Rechts-vor-Links-Vorfahrtsregelung. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:32

    POL-PDLU: Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt: Auf Geschwindigkeitsbeschränkungen und Anschnallpflicht wird wenig Wert gelegt - Das Handy ist leider auch am Steuer zur Hand

    Schifferstadt (ots) - Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 02.03. bis 09.03.2026 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Im gesamten Zeitraum waren täglich bis zu sieben Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:48

    POL-PDLU: Römerberg - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Römerberg (ots) - Im Zeitraum von Samstag, den 07.03., 18 Uhr bis Sonntag, den 08.03.m 09:30 Uhr parkte eine 65-Jährige ihren schwarzen PKW der Marke Opel ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Speyerer Straße. Ein unbekanntes Fahrzeug, ggf. ein Fahrrad, beschädigte den geparkten PKW beim Vorbeifahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 11:07

    POL-PDLU: In Bar eingebrochen - Täter festgenommen

    Limburgerhof (ots) - In der Nacht von Samstag, 07.03.2026, auf Sonntag, 08.03.2026, wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt ein Einbruch in eine Bar am Burgunder Platz gemeldet. Der Täter wurde sogar in der Bar gesehen. Die hinzukommenden Beamten und Beamtinnen umstellten das Haus und konnten eine eingeschlagene Scheibe feststellen. Gemeinsam mit einem Diensthund wurde das Objekt betreten. Der Täter konnte gefunden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren