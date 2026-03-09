Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Mutterstadt (ots)

Am Sonntag, dem 08.03.2026, kam es gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 85-jährigen Radfahrer und einer 21-jährigen Autofahrerin. Der Radfahrer befuhr die Röntgenstraße und übersah an der Kreuzung zur Zeppelinstraße das von rechts kommende Auto. Die Autofahrerin bog nach links in die Röntgenstraße ein und kollidierte mit dem Radfahrer. Dieser stürzte zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An der Kreuzung Röntgenstraße / Zeppelinstraße gilt die Rechts-vor-Links-Vorfahrtsregelung. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 750 EUR.

