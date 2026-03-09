Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bilanz der Verkehrssicherheitswoche der PI Schifferstadt: Auf Geschwindigkeitsbeschränkungen und Anschnallpflicht wird wenig Wert gelegt - Das Handy ist leider auch am Steuer zur Hand

Schifferstadt (ots)

Während der Verkehrssicherheitswoche der Polizeiinspektion Schifferstadt wurden im Zeitraum vom 02.03. bis 09.03.2026 im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit verstärkt Kontrollen durchgeführt. Im gesamten Zeitraum waren täglich bis zu sieben Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eingesetzt.

Bei Geschwindigkeitsmessungen außerhalb geschlossener Ortschaften wurden 48 Verstöße geahndet.

Bei drei Fahrzeugführern musste ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Beeinflussung von Betäubungsmitteln eingeleitet werden. Ein Verkehrsteilnehmer wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Böhl-Iggelheim, mit seinem Auto angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei ihm typische Anzeichen (Auffallerscheinungen) für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Nachdem er zweimal versucht hatte, das Ergebnis des freiwilligen Drogenvortests zu verfälschen, räumte er den Konsum von Cannabis ein. Außerdem ergab ein freiwilliger Alkoholtest ein Vorergebnis von 0,4 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt sowie eine Blutprobe entnommen.

Weiterhin wurden 15 Strafanzeigen wegen fehlender Versicherung gefertigt, wobei ein Großteil gegen die Fahrer von E-Scooter eingeleitet wurden, welche sich nicht rechtzeitig um die Verlängerung ihres Versicherungskennzeichens zum 01.03.2026 gekümmert hatten. Bei den Kontrollen wurden ferner 59 Gurt-/ und 22 Handyverstöße sanktioniert.

Darüber hinaus wurden insgesamt 42 Mängelberichte ausgestellt. In über 50% der Fälle wurden hier die erforderlichen Dokumente nicht mitgeführt. Bei den restlichen Fällen fehlten die im Fahrzeug mitzuführenden Gegenstände wie Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste. Lediglich ein Fahrzeug fiel aufgrund eines Defekts der Beleuchtung auf. Den Fahrzeugführern wurde ein entsprechendes Protokoll ausgehändigt verbunden mit einer Frist zur Vorlage des entsprechenden Dokumentes. Bei einer nicht fristgerechten Vorlage erfolgen weitere Maßnahmen durch die Führerschein- bzw. Zulassungsstelle.

Am Morgen des 02.03.2026 wurden die Schulwege der Kinder der Grundschule Nord und Grundschule Süd in Schifferstadt überwacht. An dieser Stelle möchte die Polizei die überwiegend vorschriftsmäßige Sicherung von Kindern loben. Lediglich zwei der kontrollierten Eltern mussten aufgrund nicht ausreichender Sicherung verwarnt werden.

Hinsichtlich der sonnigeren und wärmer werdenden Tage wurden auch motorisierte Zweiräder verstärkt kontrolliert. Diese waren alle in einem technisch vorschriftsmäßigen Zustand.

Im Rahmen der Nachtdienste wurde zudem in Schifferstadt und im Gebiet der Verbandsgemeinde Rheinauen Kontrollen im Hinblick auf PKW- und Wohnungseinbrüche durchgeführt, um so auch das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung zu verstärken.

Die Kontrollmaßnahmen fanden bei der Bevölkerung Anklang und wurden überwiegend positiv wahrgenommen. Im Rahmen der ständig fortgeführten Verkehrssicherheitsarbeit werden auch in Zukunft verstärkte Kontrollen erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell