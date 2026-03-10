POL-PDLU: Unter Drogen stehende Autofahrerin gestoppt
Speyer (ots)
In eine Polizeikontrollstelle in der Wormser Landstraße geriet am Montag gegen 23:30 Uhr eine 22-Jährige aus Landau. Da sich bei der Kontrolle Hinweise auf Drogenkonsum ergaben, führte die Polizeistreife einen Drogentest durch. Dieser bestätigte den Verdacht, da er positiv auf THC und Amphetamin reagierte. Die Autofahrt wurde daraufhin beendet und der Frau wurde eine Blutprobe entnommen.
