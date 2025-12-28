Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Verkehrsunfallflucht am Rilkekamp

Sögel (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 26. Dezember 2025, 21:00 Uhr, und Samstag, 27. Dezember 2025, 09:00 Uhr, kam es in Sögel, Rilkekamp, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein bislang unbekanntes Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Lebensbaum-Hecke im Vorgarten eines Wohnhauses. In der Hecke befindet sich zudem ein etwa 0,5 Meter hoher Metallzaun, der von außen nicht erkennbar war. Die Hecke verläuft unmittelbar entlang der Fahrbahn. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu einem beschädigten Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeistation Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

