Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung durch Graffiti

Schifferstadt (ots)

Am Montagmorgen des 09.03.2026 wurde durch die Beamten der Polizei Schifferstadt an der Waldfesthalle eine Sachbeschädigung aufgenommen. Unbekannte haben mit unterschiedlichen Farben die Wand der Rückseite der Halle mit verschiedenen Schriftzügen beschmiert. Der Tatzeitraum ist unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 EUR. Wer im Bereich der Waldfesthalle verdächtige Personen wahrgenommen hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

