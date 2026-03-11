POL-PDLU: Verkehrskontrollen
Schifferstadt (ots)
Im Rahmen einer Kontrollwoche mit der Zielrichtung Gurtkontrollen wurden am Dienstagmorgen des 10.03.2026 durch die Beamten der Polizei Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Mandelgrabenschule in Mutterstadt durchgeführt. Es konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden. Die Kontrollen wurden durch die Eltern und Kinder positiv wahrgenommen. Weiterhin wurde am Abend eine Kontrollstelle mit der Zielrichtung Sicherheitsgurt in der Burgstraße in Schifferstadt eingerichtet. Zwei Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf.
