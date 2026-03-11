POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Römerberg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Mann, der in seinem Auto schlief, an der Haltelinie vor dem Bahnübergang in der Dudenhofer Straße festgestellt. Als die Beamten den 64-Jährigen kontrollierten, bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann hatte 2,02 Promille. Da er das Fahrzeug zuvor geführt hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und ein ...

mehr