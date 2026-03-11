PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrskontrollen

Schifferstadt (ots)

Im Rahmen einer Kontrollwoche mit der Zielrichtung Gurtkontrollen wurden am Dienstagmorgen des 10.03.2026 durch die Beamten der Polizei Schifferstadt Schulwegkontrollen an der Mandelgrabenschule in Mutterstadt durchgeführt. Es konnten keinerlei Verstöße festgestellt werden. Die Kontrollen wurden durch die Eltern und Kinder positiv wahrgenommen. Weiterhin wurde am Abend eine Kontrollstelle mit der Zielrichtung Sicherheitsgurt in der Burgstraße in Schifferstadt eingerichtet. Zwei Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235 / 495-4209 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

