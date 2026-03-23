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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: aggressiver Fahrradfahrer greift Einsatzkräfte an

Ludwigsburg (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Böblingen bekam es am Freitag (20.03.2026) gegen 11:00 Uhr in der Parkstraße in Böblingen mit einem äußerst aggressiven Fahrradfahrer zu tun. Der 62-Jährige missachtete zunächst das für ihn geltende Rotlicht einer Ampel, weshalb er von den Einsatzkräften angehalten wurde. Während der Kontrolle wurde der Radfahrer zunehmend aggressiver, schlug zunächst immer wieder auf seinen Fahrradsattel ein und zog schließlich ein Messer, welches er in Richtung der Polizeibeamten hielt. Der Mann wurde unter Einsatz von Pfefferspray überwältigt, zu Boden gebracht, entwaffnet und mit Handschließen geschlossen. Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er anschließen in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gebracht. Die Einsatzkräfte der Polizei wurden bei dem Vorfall nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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